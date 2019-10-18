В Адыгее около 600 человек напишут географический диктант
27 октября Адыгея присоединится к ежегодной просветительской акции «Географический диктант-2019»
Ожидается, что всего географический диктант будут писать 600 человек, из них около ста военнослужащих. Сотрудники военного комиссариата республики впервые примут участие в акции. Для них будет создана специальная площадка на базе военкомата Адыгеи, сообщил председатель Адыгейского регионального отделения Русского географического общества Игорь Огай.
По его словам, по-прежнему основной площадкой акции является Адыгейский госуниверситет. Здесь будет организовано 500 посадочных мест.
«Начало регистрации в 11:00. Также зарегистрироваться в качестве участника можно, заполнив гугл-форму. Диктант начнется в 12:15. На выполнение заданий отведено 45 минут», — отметил Огай.
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Участникам диктанта предстоит ответить на 40 вопросов, разделенных на две части по степени сложности. Первая часть составлена на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть вопросов потребует применить образное мышление, системную логику и эрудицию, добавил председатель Адыгейского отделения РГО.
«Географический диктант» проводится ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения. За четыре года проведения акции ее участниками стали около 900 тыс. человек. Полный список площадок проведения мероприятия в 2019 году объявлен на сайте мероприятия.
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