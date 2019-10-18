В Адыгее около 600 человек напишут географический диктант

Ожидается, что всего географический диктант будут писать 600 человек, из них около ста военнослужащих. Сотрудники военного комиссариата республики впервые примут участие в акции. Для них будет создана специальная площадка на базе военкомата Адыгеи, сообщил председатель Адыгейского регионального отделения Русского географического общества Игорь Огай.

По его словам, по-прежнему основной площадкой акции является Адыгейский госуниверситет. Здесь будет организовано 500 посадочных мест.

«Начало регистрации в 11:00. Также зарегистрироваться в качестве участника можно, заполнив гугл-форму. Диктант начнется в 12:15. На выполнение заданий отведено 45 минут», — отметил Огай.