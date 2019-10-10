Путешественник Константин Мержоев прочтет «Географический диктант» на площадке «Газпром добыча Краснодар»

Пятая по счету акция Русского географического общества пройдет по всей стране 27 октября. «Газпром добыча Краснодар» выступит партнером мероприятия. В административном здании предприятия по улице Кубанская Набережная, 62 каждый зарегистрировавшийся участник сможет проверить свои знания в области географии.

Чтецом диктанта на площадке компании выступит Константин Мержоев — выдающийся российский путешественник, чемпион России по спортивному туризму, участник многих экспедиций, член РГО и директор Центра детского и юношеского туризма и экскурсий Краснодарского края. После завершения тестирования он проведет для всех собравшихся встречу-лекцию.

Участие в диктанте является бесплатным. Зарегистрироваться на площадку «Газпром добыча Краснодар» в качестве участника можно по телефону 8(908)681-36-68 или написав письмо на smi.gdk@yandex.ru.

«Географический диктант» проводится ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения. За четыре года проведения акции ее участниками стали около 900 тыс. человек. Полный список площадок проведения мероприятия в 2019 году будет объявлен на сайте мероприятия.