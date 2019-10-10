Путешественник Константин Мержоев прочтет «Географический диктант» на площадке «Газпром добыча Краснодар»
Компания «Газпром добыча Краснодар» станет одной из площадок международной просветительской акции «Географический диктант»
Пятая по счету акция Русского географического общества пройдет по всей стране 27 октября. «Газпром добыча Краснодар» выступит партнером мероприятия. В административном здании предприятия по улице Кубанская Набережная, 62 каждый зарегистрировавшийся участник сможет проверить свои знания в области географии.
Чтецом диктанта на площадке компании выступит Константин Мержоев — выдающийся российский путешественник, чемпион России по спортивному туризму, участник многих экспедиций, член РГО и директор Центра детского и юношеского туризма и экскурсий Краснодарского края. После завершения тестирования он проведет для всех собравшихся встречу-лекцию.
Участие в диктанте является бесплатным. Зарегистрироваться на площадку «Газпром добыча Краснодар» в качестве участника можно по телефону 8(908)681-36-68 или написав письмо на smi.gdk@yandex.ru.
«Географический диктант» проводится ежегодно с 2015 года. Его основной целью является популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России среди населения. За четыре года проведения акции ее участниками стали около 900 тыс. человек. Полный список площадок проведения мероприятия в 2019 году будет объявлен на сайте мероприятия.
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