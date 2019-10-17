Возле вокзала Краснодар-1 из-за ремонта теплотрассы закроют выделенную полосу для автобусов
С 18 октября на привокзальной площади Краснодара изменят движение автобусов из-за ремонта сетей теплоснабжения
Ремонт начнется утром, из-за чего для проезда закроют выделенную для движения автобусов крайнюю правую полосу дороги вдоль здания ж/д вокзала Краснодар-1. Для них организуют беспрепятственный проезд по территории платной парковки.
По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, ремонт должны закончить до конца октября. На это время выделенную полосу для рейсовых автобусов и другого общественного транспорта сместят влево, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
В ходе ремонта теплотрассы специалисты разроют дорогу, заменят участок трубопровода, засыпят и уплотнят грунт, после чего восстановят асфальт. Водителям рейсовых автобусов и других машин напомнили, что на время работ нужно ориентироваться на установленные временные знаки.
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