Рэпер Баста стал владельцем ростовского ФК СКА

Баста стал владельцем СКА, выступающего в первенстве ПФЛ. Для этого он погасил долги клуба и пригласил для управления футбольных профессионалов. В сезоне-2019/20 СКА также поддержит дочерняя компания корпорации Ростех «РТ-Капитал» и правительство Ростовской области. Музыкант уже вложил в развитие команды 10 млн рублей из собственных денег.

«Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне. Решение помочь родному для меня клубу не является спонтанным. На протяжении года мы готовились к этому шагу, постепенно оплачивая долги команды, планировали структурные изменения, подбирали команду и обсуждали стратегию развития. Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель — перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. Надеюсь, шаг за шагом, при поддержке болельщиков "армейцев", мы добьемся нужного результата. Мне хотелось бы, чтобы у нас получилось», — рассказал Баста.

В структуру клуба уже вошел Сергей Городничук, который работал в ФК «Химки» и Российском футбольном союзе. Спортивным директором назначили Виктора Панченко, руководителем новых медиа — Станислава Меркиса, работавшего в красноярском «Енисее». Главная цель возрожденного клуба — укрепление позиций на уровне ПФЛ с перспективой выхода в Футбольную национальную лигу. В 2020 году планируется перезапустить собственную футбольную школу, рассказали в пресс-службе СКА.