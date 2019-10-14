В Дагестане зафиксировали случаи заражения сибирской язвой
Специалисты устанавливают причины заражения нескольких жителей Дагестана сибирской язвой
Два случая заражения зафиксированы в Новолакском районе. 13 октября двух жителей села Новокули госпитализировали с подозрением на сибирскую язву — диагноз подтвердился. Сейчас инфицированным оказывается необходимая медицинская помощь, пишет «Каспий-Медиа».
По информации издания, один из жителей обратился в больницу после того, как у него на запястье появилось странное пятно. Мужчина рассказал, что оно образовалось после контакта с мясом забитого быка. И добавил, что около 15 кг этого мяса забрала его родственница в Каспийск для личного употребления. Начальник каспийского отдела Роспотребнадзора Дагестана Омар Абачараев сообщил, что это мясо у женщины уже изъяли, а всех членов семьи обследовали. Ни у кого из них положительной реакции не выявили.
«Заряженное мясо было утилизировано на городской скотомогильник с соблюдением всех требований безопасности», — добавил Абачараев.
РИА «Новости» в свою очередь передает, что всего госпитализированы три человека. У двоих факт заражения подтвердился, третий остается под наблюдением. «Пятый канал» передает, что у зараженных наблюдаются воспаления на руках.
Сибирская язва — особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека, вызываемая бактерией Bacillus anthracis. У людей преимущественно протекает в карбункулезной форме. Источником инфекции являются дикие животные и скот, заражение происходит контактным путем. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов. Благоприятный прогноз имеют кожные формы сибирской язвы, генерализованные формы нередко заканчиваются летальным исходом.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.