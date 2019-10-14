Майкопская «Дружба» обыграла «Черноморец» и поднялась на третье место в ПФЛ

Адыгея

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«Дружба» 12 октября обыграла новороссийский «Черноморец» и поднялась на третье место в Профессиональной футбольной лиге

Майкопская футбольная команда «Дружба» поднялась на третье место в ПФЛ, набрав 24 очка по итогам матча с «Черноморцем» из Новороссийска. Игра прошла 12 октября на республиканском стадионе в столице Адыгеи завершилась со счетом 4:2. Больше всего голов забил нападающий майкопчан Тофик Кадимов — он отправил три мяча в ворота новороссийцев.

«После первого тайма в раздевалке состоялся качественный разговор. Он в какой-то мере и сказался на игре. Спасибо, что правильно восприняли критические замечания и нашли в себе силы сыграть так, как нужно, взять максимум из стандартных положений и выиграть», — отметил главный тренер «Дружбы» Сафербий Ешугов.

Напомним, 13 октября сборная России по футболу на выезде обыграла Кипр в 7-м туре отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Таким образом, российская команда обеспечила себе участие в Евро-2020.

ПФЛ ФК «Дружба» ФК «Черноморец» Футбол

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