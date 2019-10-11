Курорт «Роза Хутор» присоединился к флешмобу «Тетрис челлендж»

«Роза Хутор» в октябре первым из российских горных курортов с помощью «Тетрис челлендж» показал, из чего состоят спецслужбы горнолыжного комплекса

«Тетрис челлендж» начался 1 сентября с фотографии немецких полицейских, которые выложили рядом с машиной весь свой инвентарь. Спустя более чем месяц в инстаграме появилось более 15 тыс. фотографий с хештегом #tetrischallenge от представителей разных профессий.

«Роза Хутор» стал первым российским горным курортом, который детально показал специальные службы, обеспечивающие функционирование горнолыжного комплекса. Чтобы сделать снимок, на площадку транспортировали машины общим весом почти 15 тонн и задействовали около 100 предметов. Чтобы их расставить в нужном порядке, понадобилось четыре часа. В пресс-службе курорта отметили, что это малая часть оборудования и специального снаряжения, которая используется для ежедневной эксплуатации курорта, функционирования служб и обеспечения безопасности и комфорта гостей.

Акция приурочена к началу фазы активной подготовки к зимнему сезону, старт которого запланирован на 20 декабря.

Своим подписчикам в соцсетях «Роза Хутор» предложил перечислить предметы, изображенные на фотографии. Первый человек, наиболее правильно и полно ответивший, получит трехдневный ски-пасс. Итоги планируется подвести 15 октября.