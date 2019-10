Курорт «Роза Хутор» присоединился к флешмобу «Тетрис челлендж»

View this post on Instagram

Курорт Роза Хутор присоединился к популярному во всем мире флешмобу! ⠀ «Тетрис челлендж» начался этой осенью с фотографии немецких полицейских, которые выложили рядом с машиной весь свой инвентарь. К этому моменту в эстафету втянуто полмира и выложено более 15 тысяч фото представителей разных профессий с хештегом #tetrischallenge в инстаграм. ⠀ Роза Хутор стал первым горным курортом, который показал «из чего состоят» специальные службы, обеспечивающие функционирование горнолыжного комплекса. ⠀ Чтобы сделать снимок, на площадку были транспортированы машины общим весом почти 15 тонн и задействовано около 100 предметов. Для их расстановки понадобилось 4 часа. Это лишь малая часть оборудования и снаряжения, которая используется для ежедневной эксплуатации курорта, обеспечения безопасности и комфорта гостей. ⠀ Акция приурочена к началу фазы активной подготовки к зимнему сезону, старт которого запланирован на 20 декабря. ⠀ ВНИМАНИЕ: конкурс! Перечислите предметы, изображенные на фото. Первый подписчик, ответивший наиболее правильно и полно, получит трехдневный ски-пасс на любые даты зимнего сезона 19/20! Итоги подведем 15 октября. ⠀ Дерзайте!) ⠀ #розахутор #rosakhutor #tetrischallenge