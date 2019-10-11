Вдова чеченского полицейского, которую выгнали из дома и лишили родительских прав, добилась компенсации в 30 тыс. евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 8 октября постановил выплатить компенсацию жительнице Чечни Зелихе Магомадовой, которой запрещали видеться с детьми и лишили родительских прав

Что произошло? В 2006 году муж Зелихи Магомадовой, который был полицейским, погиб при исполнении служебного долга. У нее остались пятеро дочерей и один сын. Вдове и детям была положена единовременная компенсация в 2,5 млн рублей, а также ежемесячная пенсия по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. Отношения между Магомадовой и родственниками мужа. Через год после смерти полицейского родственники мужчины начали оказывать давление на невестку, чтобы получить дом и социальные льготы, на которые у нее были права, сообщается на сайте фонда «Правовая инициатива». Отец погибшего мужчины добился того, что женщина оформила доверенность на него для получения пособий. После этого у женщины отняли паспорт и выгнали из дома. В феврале 2010 года Магомадову избил родственник мужа. Она жаловалась на побои в прокуратуру и региональному омбудсмену, но они не приняли мер. Женщина заявила, что после этого к детям ее не пускали. Она пояснила, что такая ситуация возникла из-за того, что у нее самой нет родственников мужского пола.

Судебные разбирательства. Родственники три раза подавали в суд на Магомадову, чтобы лишить ее родительских прав. Женщина пыталась убедить суд в том, что хочет жить с детьми, и сообщала о давлении со стороны родственников мужа. В августе 2010 года суд потребовал вернуть детей Магомадовой, поскольку не доказал то, что она пренебрегала своими родительскими обязанностями. Но судебные приставы затягивали исполнение решения суда, и дети женщины продолжали жить у родственников мужа. В 2011 и 2013 годах прошли еще два судебных разбирательства. Родственники мужа снова потребовали лишить родительских прав Магомадову. Они обвинили ее в сожительстве с другим мужчиной и аморальном образе жизни. Кроме того, старшие дочери также свидетельствовали против матери. Женщина заявила, что их могла настроить против нее семья погибшего. В итоге суд удовлетворил заявление родственников и лишил Магомадову родительских прав. Кроме того, ее обязали выплачивать детям алименты, пишет «Адвокатская газета».

Что решили в ЕСПЧ? Женщина обратилась в Европейский суд по правам человека. Она заявила, что никогда не уклонялась от родительских обязанностей и постоянно стремилась установить контакт с дочерьми и сыном. В этой связи она потребовала компенсацию за моральный ущерб, ссылалась на нарушение ст. 8 Европейской конвенции (Право на уважение частной и семейной жизни). ЕСПЧ напомнил, что по ст. 8 конвенции разрыв семейных уз возможен только в исключительных случаях. В суде пояснили, что государство обязано всеми возможными средствами обеспечивать связь ребенка с матерью. В связи с этим государство обязали выплатить Магомадовой 30 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда и 9 тыс. евро за судебные расходы, говорится на сайте ЕСПЧ.