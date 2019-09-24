Черкесский общественник после смерти выиграл в Европейском суде по правам человека дело о пикете

Что произошло? Инцидент случился 12 лет назад в Майкопе во время празднования 450-летия добровольного вхождения республики в состав России.

«26 сентября 2007 года во время праздничных мероприятий на площади Дружбы в Майкопе Аскербий развернул плакат с протестным текстом, но его действия были пресечены представителями правоохранительных органов», — рассказали порталу Юга.ру очевидцы событий.

Во время акции к мужчине подошли сотрудники МВД и ФСБ, забрали плакат и увели с митинга. Причем мужчина утвержал, что ему повредили плечо. Через несколько часов его отпустили, но вечером того же дня снова задержали для проведения «профилактической беседы». В отделении полиции Милинов был более трех часов. Потом его отпустили, сообщила «Черкесия Таймс».