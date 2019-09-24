Черкесский общественник после смерти выиграл в Европейском суде по правам человека дело о пикете
Европейский суд по правам человека удовлетворил иск жителя Майкопа Аскербия Милинова и признал незаконным пресечение одиночного пикета
Что произошло? Инцидент случился 12 лет назад в Майкопе во время празднования 450-летия добровольного вхождения республики в состав России.
«26 сентября 2007 года во время праздничных мероприятий на площади Дружбы в Майкопе Аскербий развернул плакат с протестным текстом, но его действия были пресечены представителями правоохранительных органов», — рассказали порталу Юга.ру очевидцы событий.
Во время акции к мужчине подошли сотрудники МВД и ФСБ, забрали плакат и увели с митинга. Причем мужчина утвержал, что ему повредили плечо. Через несколько часов его отпустили, но вечером того же дня снова задержали для проведения «профилактической беседы». В отделении полиции Милинов был более трех часов. Потом его отпустили, сообщила «Черкесия Таймс».
Зачем Милинов обратился в суд? Мужчина потребовал компенсировать моральный вред. Но адыгейские суды отказали в иске, сославшись на то, что у полиции были основания для задержания.
В 2008 году он обратился в Европейский суд по правам человека.
«Я добиваюсь того, чтобы Европейский суд признал мои действия в тот день не противоречащими Конституции РФ. Добиваюсь возмещения морального и материального ущерба — сотрудники правоохранительных органов, уводя меня с площади, повредили мне плечевой сустав. От МВД я намерен получить 2 млн рублей, от ФСБ — 1 млн. рублей», — цитировала «Черкесия Таймс» общественника.
Милинов 1 мая 2015 года умер от онкологического заболевания.
Что решили в ЕСПЧ? По решению суда пресечение пикета нарушает ст. 10 Конвенции о правах человека. Соответствующее решение опубликовано 24 сентября на сайте в ЕСПЧ. Европейский суд обязал государство выплатить в течение трех месяцев 9 тыс. 750 евро компенсации морального вреда наследнику заявителя — Гошнаго Милиновой.
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