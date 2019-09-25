Вдова черкесского общественника рассказала, как потратит присужденную ЕСПЧ компенсацию в 9,7 тыс. евро по делу о пикете мужа

ЕСПЧ удовлетворил иск жителя Майкопа Милинова и признал незаконным пресечение одиночного пикета, который он устроил в 2007 году во время празднования 450-летия добровольного вхождения Адыгеи в состав России. Во время акции к мужчине подошли сотрудники МВД и ФСБ, забрали плакат, увели его с митинга, задержали на несколько часов, а при задержании повредили плечо. По решению суда, пресечение пикета нарушает ст. 10 Конвенции о правах человека. Соответствующее решение опубликовано 24 сентября на сайте в ЕСПЧ. Суд обязал Россию выплатить в течение трех месяцев 9 тыс. 750 евро компенсации морального вреда наследнику заявителя — его супруге Гошнаго Милиновой.

В интервью порталу Юга.ру Гошнаго Милинова сообщила, что защита прав и доказательство законности действий во время одиночного пикета стали практически смыслом жизни мужа, и это дело она продолжила после его смерти. Все необходимые документы о наследовании были оформлены в марте этого года.

«И при жизни я постоянно поддерживала Аскербия, особенно после пикета, когда ему повредили плечо, и он не мог поднимать руку. Для нашей семьи все, что произошло с моим мужем во время пикета, — это очень тяжелые воспоминания. Он был умным, внимательным, деликатным. И умер от сердечного приступа — сердце не выдержало. За время разбирательств у него было три инфаркта. Мы рады, что справедливость восторжествовала, но человека уже не вернуть», — рассказала Милинова.

Она сказала, что считает решение суда закономерным и объяснила долгое рассмотрение дела большой очередностью, о чем в ЕСПЧ сразу предупредили. Милинова добавила, что деньги, которые суд обязал выплатить в качестве компенсации морального вреда, она потратит на лечение тяжелобольной внучки.

«Наверное, мы не скоро получим средства, но если они и дойдут до нас, то я их сразу же направлю на лечение моей внучки, которая получила тяжелую родовую травму и уже 14 лет практически обездвижена. Но после лечения в Китае у нас появилась надежда на улучшение ее состояния», — рассказала Гошнаго Милинова.