Вдова черкесского общественника рассказала, как потратит присужденную ЕСПЧ компенсацию в 9,7 тыс. евро по делу о пикете мужа
Вдова черкесского общественника Аскербия Милинова, после смерти которого Европейский суд по правам человека удовлетворил его иск по делу об одиночном пикете, прокомментировала выигранное дело
ЕСПЧ удовлетворил иск жителя Майкопа Милинова и признал незаконным пресечение одиночного пикета, который он устроил в 2007 году во время празднования 450-летия добровольного вхождения Адыгеи в состав России. Во время акции к мужчине подошли сотрудники МВД и ФСБ, забрали плакат, увели его с митинга, задержали на несколько часов, а при задержании повредили плечо. По решению суда, пресечение пикета нарушает ст. 10 Конвенции о правах человека. Соответствующее решение опубликовано 24 сентября на сайте в ЕСПЧ. Суд обязал Россию выплатить в течение трех месяцев 9 тыс. 750 евро компенсации морального вреда наследнику заявителя — его супруге Гошнаго Милиновой.
В интервью порталу Юга.ру Гошнаго Милинова сообщила, что защита прав и доказательство законности действий во время одиночного пикета стали практически смыслом жизни мужа, и это дело она продолжила после его смерти. Все необходимые документы о наследовании были оформлены в марте этого года.
«И при жизни я постоянно поддерживала Аскербия, особенно после пикета, когда ему повредили плечо, и он не мог поднимать руку. Для нашей семьи все, что произошло с моим мужем во время пикета, — это очень тяжелые воспоминания. Он был умным, внимательным, деликатным. И умер от сердечного приступа — сердце не выдержало. За время разбирательств у него было три инфаркта. Мы рады, что справедливость восторжествовала, но человека уже не вернуть», — рассказала Милинова.
Она сказала, что считает решение суда закономерным и объяснила долгое рассмотрение дела большой очередностью, о чем в ЕСПЧ сразу предупредили. Милинова добавила, что деньги, которые суд обязал выплатить в качестве компенсации морального вреда, она потратит на лечение тяжелобольной внучки.
«Наверное, мы не скоро получим средства, но если они и дойдут до нас, то я их сразу же направлю на лечение моей внучки, которая получила тяжелую родовую травму и уже 14 лет практически обездвижена. Но после лечения в Китае у нас появилась надежда на улучшение ее состояния», — рассказала Гошнаго Милинова.
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