Продукция белореченского «ЕвроХима» победила в региональном этапе конкурса «100 лучших товаров России»
Минеральные водорастворимые удобрения, выпускаемые «ЕвроХим — Белореченские минудобрения», взяли приз регионального этапа конкурса Программы «100 лучших товаров России»
Водорастворимые удобрения вносят в открытый или закрытый грунт через оросительную систему или опрыскивают ими листья растений. «ЕвроХим-БМУ» выпускает 21 вид водорастворимых удобрений с разными пропорциями азота, фосфора, калия и микроэлементов для разных типов почв и выращиваемых культур.
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Для конкурса «100 лучших товаров России» ЕвроХим представил четыре марки удобрений, которые наиболее популярны у фермеров. Они разработаны для разных стадий развития культуры. Для питания в начале вегетации применяется марка с повышенным фосфором (13:40:13+МЭ). Марки с равновесным содержанием элементов подходят в течение всей вегетации (18:18:18 +3 MgO+МЭ; 20:20:20+МЭ). Марка с повышенным содержанием калия (15:15:30 + 1,5 MgO + МЭ) обеспечивает полноценное созревание плодов.
Удобрения «ЕвроХима» победили в номинации «Продукция производственно-технического назначения» в региональном этапе (Краснодарский край). Эксперты рекомендовали продукцию к участию в федеральном этапе конкурса.
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