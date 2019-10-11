Продукция белореченского «ЕвроХима» победила в региональном этапе конкурса «100 лучших товаров России»

Для конкурса «100 лучших товаров России» ЕвроХим представил четыре марки удобрений, которые наиболее популярны у фермеров. Они разработаны для разных стадий развития культуры. Для питания в начале вегетации применяется марка с повышенным фосфором (13:40:13+МЭ). Марки с равновесным содержанием элементов подходят в течение всей вегетации (18:18:18 +3 MgO+МЭ; 20:20:20+МЭ). Марка с повышенным содержанием калия (15:15:30 + 1,5 MgO + МЭ) обеспечивает полноценное созревание плодов.

Водорастворимые удобрения вносят в открытый или закрытый грунт через оросительную систему или опрыскивают ими листья растений. «ЕвроХим-БМУ» выпускает 21 вид водорастворимых удобрений с разными пропорциями азота, фосфора, калия и микроэлементов для разных типов почв и выращиваемых культур.

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.