Самолет «Аэрофлота» сел в Ростове из-за пассажира, забывшего сдать пистолет

Самолет Москва — Бургас компании «Аэрофлот» вечером 10 октября совершил вынужденную посадку в аэропорту Платов в Ростове-на-Дону из-за пистолета в ручной клади

Один из пассажиров сообщил бортпроводнику, что перед полетом забыл сдать травматический пистолет и обнаружил его в своей ручной клади. Бортпроводник доложила об этом капитану, который принял решение о вынужденной посадке, передает ТАСС.

В управления на транспорте МВД по СКФО сообщили, что пассажира после посадки доставили в дежурную часть, а пистолет изъяли на хранение. Все документы на травматическое оружие у мужчины были в наличии. После этого самолет вылетел в пункт назначения, передает «Интерфакс».

Представитель «Аэрофлота» рассказал изданию, что правоохранительные органы проводят проверку по факту того, что пассажир с оружием находился на борту самолета. Собеседник отметил, что самолет совершил внеплановую посадку «в целях обеспечения безопасности полета».

«Отмечаем, что предполетный досмотр пассажиров, багажа и ручной клади, которую пассажир проносит на борт, осуществляют сотрудники аэропорта вылета», — добавил он.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура в свою очередь сообщила о начале проверки исполнения требований законодательства в сфере транспортной безопасности в аэропорту Шереметьево.