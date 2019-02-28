Скончался краснодарский 21-летний боец ММА Аркадий Лисин

В Краснодаре 27 февраля умер боец ММА Аркадий Лисин

Спортсмену был 21 год. О его смерти 27 февраля сообщили на странице организации профессиональных бойцов Prime Fight Management в инстаграме.

Кто такой Аркадий Лисин

Лисин родился 22 марта 1997 года в Краснодаре. Он выступал в тяжелой весовой категории.

В 2016 году боец стал чемпионом турнира Prime Selection, в 2017 году участвовал международном турнире по самбо «Плотформа S-70». За свою карьеру в смешанных единоборствах Лисин одержал шесть побед и имел два поражения, сообщает Znak.com.