Скончался краснодарский 21-летний боец ММА Аркадий Лисин

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 27 февраля умер боец ММА Аркадий Лисин

Спортсмену был 21 год. О его смерти 27 февраля сообщили на странице организации профессиональных бойцов Prime Fight Management в инстаграме.

«Сегодня скоропостижно ушел из жизни Аркадий Лисин», — говорится в сообщении.

Кто такой Аркадий Лисин

Лисин родился 22 марта 1997 года в Краснодаре. Он выступал в тяжелой весовой категории.

В 2016 году боец стал чемпионом турнира Prime Selection, в 2017 году участвовал международном турнире по самбо «Плотформа S-70». За свою карьеру в смешанных единоборствах Лисин одержал шесть побед и имел два поражения, сообщает Znak.com.

Единоборства Краснодар смерть
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ростове мужчина избил знакомого и заживо сжег его
В Сочи перекрыли улицу Пятигорскую из-за ремонта водовода
В Краснодаре машина сбила подростка на улице Суворова
Уголовное дело «краснодарского каннибала» Дмитрия Бакшеева передали в суд
На покупку 33 новых трамваев в 2019 году Краснодар получил 1 млрд рублей
На Кубани ограничат этажность застройки в прибрежной зоне

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале