На кольце Тургенева и Красных Партизан в Краснодаре изменят схему движения
В Краснодаре на кольцевой развязке улиц Тургенева и Красных Партизан в октябре начнут действовать новые правила проезда
По новой схеме, у машин, которые заезжают на кольцо с улицы Красных Партизан, будет преимущество главной дороги перед автомобилистами, которые двигаются по кольцу по улице Тургенева.
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Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов объяснил, что решение о смене схемы движения было принято по итогам экспертного анализа. Ожидается, что нововведение позволит уменьшить пробки на Красных Партизан и увеличит пропускную способность кольца.
Изменения вступят в силу утром 12 октября, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. К этой дате на перекрестке установят знаки главной и второстепенной дороги, а также сделают новую разметку и изменят режим работы светофоров.
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