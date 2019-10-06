Календарь «Формулы-1» 2020 года утвержден. Гран-при России в Сочи состоится в сентябре
Назначена дата проведения очередного российского этапа «Формулы-1»
Международная автоспортивная федерация FIA утвердила календарь чемпионата мира по автогонкам в классе болидов «Формулы-1» на 2020 год. Сезон может стать рекордным в истории чемпионатов по количеству этапов. Согласно новому календарю, состоится 22 гонки в сезоне.
Под вопросом пока находятся два этапа. Это гонки во Вьетнаме на трассе в Ханое и гонка в Нидерландах, которая планируется на трассе в Зандфорте. Эти два автодрома должны пройти омологацию. То есть, проверку на соответствие стандартам и нормативам для проведения гонок «Формулы-1». Этап в Нидерландах возвращается в календарь спустя 35 лет, но из календаря в 2020 году выбыл Гран-при Германии. Руководству так и не удаось решить финансовые вопросы.
Что касается российского этапа, то он уже традиционно состоится в Сочи на местном автодроме, расположенном в Олимпийском парке. Это будет уже седьмое Гран-при России в истории «Формулы-1». В будущем 2020 году «Сочи Автодром» примет этап в период с 24 по 27 сентября. Перед главной гонкой первой «Формулы», которая состоится в воскресенье 27 сентября, как и в этом году, состоятся гонки поддержки «Формулы-2» и «Формулы-3».
Календарь чемпионата «Формулы-1» 2020 года:
|
Дата этапа
|
Страна проведения
|
Место проведения
|
15 марта
|
Австралия
|
Мельбурн
|
22 марта
|
Бахрейн
|
Сахир
|
05 апреля
|
Вьетнам
|
Ханой
|
19 апреля
|
Китай
|
Шанхай
|
03 мая
|
Нидерланды
|
Зандфорт
|
10 мая
|
Испания
|
Барселона
|
24 мая
|
Монако
|
Монако
|
07 июня
|
Азербайджан
|
Баку
|
14 июня
|
Канада
|
Монреаль
|
28 июня
|
Франция
|
Ле-Кастелле
|
05 июля
|
Австрия
|
Шпильберг
|
19 июля
|
Великобритания
|
Сильверстоун
|
02 августа
|
Венгрия
|
Будапешт
|
30 августа
|
Бельгия
|
Спа
|
06 сентября
|
Италия
|
Монца
|
20 сентября
|
Сингапур
|
Сингапур
|
27 сентября
|
Россия
|
Сочи
|
11 октября
|
Япония
|
Сузука
|
25 октября
|
США
|
Остин
|
01 ноября
|
Мексика
|
Мехико
|
15 ноября
|
Бразилия
|
Сан-Паулу
|
29 ноября
|
Абу-Даби
|
Яс-Марина
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