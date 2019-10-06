Календарь «Формулы-1» 2020 года утвержден. Гран-при России в Сочи состоится в сентябре

Вся Россия

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Назначена дата проведения очередного российского этапа «Формулы-1»

Международная автоспортивная федерация FIA утвердила календарь чемпионата мира по автогонкам в классе болидов «Формулы-1» на 2020 год. Сезон может стать рекордным в истории чемпионатов по количеству этапов. Согласно новому календарю, состоится 22 гонки в сезоне.

Под вопросом пока находятся два этапа. Это гонки во Вьетнаме на трассе в Ханое и гонка в Нидерландах, которая планируется на трассе в Зандфорте. Эти два автодрома должны пройти омологацию. То есть, проверку на соответствие стандартам и нормативам для проведения гонок «Формулы-1». Этап в Нидерландах возвращается в календарь спустя 35 лет, но из календаря в 2020 году выбыл Гран-при Германии. Руководству так и не удаось решить финансовые вопросы.

Что касается российского этапа, то он уже традиционно состоится в Сочи на местном автодроме, расположенном в Олимпийском парке. Это будет уже седьмое Гран-при России в истории «Формулы-1». В будущем 2020 году «Сочи Автодром» примет этап в период с 24 по 27 сентября. Перед главной гонкой первой «Формулы», которая состоится в воскресенье 27 сентября, как и в этом году, состоятся гонки поддержки «Формулы-2» и «Формулы-3».

Календарь чемпионата «Формулы-1» 2020 года:

Дата этапа

Страна проведения

Место проведения

15 марта

Австралия

Мельбурн

22 марта

Бахрейн

Сахир

05 апреля

Вьетнам

Ханой

19 апреля

Китай

Шанхай

03 мая

Нидерланды

Зандфорт

10 мая

Испания

Барселона

24 мая

Монако

Монако

07 июня

Азербайджан

Баку

14 июня

Канада

Монреаль

28 июня

Франция

Ле-Кастелле

05 июля

Австрия

Шпильберг

19 июля

Великобритания

Сильверстоун

02 августа

Венгрия

Будапешт

30 августа

Бельгия

Спа

06 сентября

Италия

Монца

20 сентября

Сингапур

Сингапур

27 сентября

Россия

Сочи

11 октября

Япония

Сузука

25 октября

США

Остин

01 ноября

Мексика

Мехико

15 ноября

Бразилия

Сан-Паулу

29 ноября

Абу-Даби

Яс-Марина
Автомобили Автоспорт Гонки Сочи Формула-1

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