Календарь «Формулы-1» 2020 года утвержден. Гран-при России в Сочи состоится в сентябре

Международная автоспортивная федерация FIA утвердила календарь чемпионата мира по автогонкам в классе болидов «Формулы-1» на 2020 год. Сезон может стать рекордным в истории чемпионатов по количеству этапов. Согласно новому календарю, состоится 22 гонки в сезоне.

Под вопросом пока находятся два этапа. Это гонки во Вьетнаме на трассе в Ханое и гонка в Нидерландах, которая планируется на трассе в Зандфорте. Эти два автодрома должны пройти омологацию. То есть, проверку на соответствие стандартам и нормативам для проведения гонок «Формулы-1». Этап в Нидерландах возвращается в календарь спустя 35 лет, но из календаря в 2020 году выбыл Гран-при Германии. Руководству так и не удаось решить финансовые вопросы.

Что касается российского этапа, то он уже традиционно состоится в Сочи на местном автодроме, расположенном в Олимпийском парке. Это будет уже седьмое Гран-при России в истории «Формулы-1». В будущем 2020 году «Сочи Автодром» примет этап в период с 24 по 27 сентября. Перед главной гонкой первой «Формулы», которая состоится в воскресенье 27 сентября, как и в этом году, состоятся гонки поддержки «Формулы-2» и «Формулы-3».

Календарь чемпионата «Формулы-1» 2020 года: