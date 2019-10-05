В лобовом ДТП на Тамани пострадали четыре человека

ДТП случилось в 7:40 на 37-м км трассы Стрелка — Старотитаровская — Прогресс. По предварительным данным, 33-летний житель станицы Старотитаровской за рулем автомобиля Mitsubishi Lancer во время обгона выехал на встречку, где врезался в Suzuki SX4 под управлением 45-летнего жителя Тамани. От удара Suzuki съехал с дороги и перевернулся.

В аварии пострадали оба водителя и два пассажира. Их доставили в больницу Темрюка.

По факту ДТП возбуждено административное расследование, сообщили 5 октября в инстаргаме ОГИБДД по Темрюкскому району.