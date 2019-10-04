К концу выходных на Кубани похолодает и начнутся дожди

В субботу в крае, в том числе на Черноморском побережье, сохранится ясная погода. Температура будет держаться в пределах 22‑27 °С, местами воздух прогреется до 30 °С.

Руководитель Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь рассказал порталу Юга.ру, что с 5 на 6 октября в регионе резко опустится температура, начнутся дожди.

Однако во второй половине дня 5 октября к территории Краснодарского края подойдет атмосферный фронт, который принесет понижение температуры и дождь, поэтому уже вечером и ночью местами в регионе будет на 10 °С прохладнее, чем днем.

В воскресенье, 6 октября, на Кубани похолодает до 17‑22 °С и пройдут дожди, местами возможны сильные осадки. Ветер усилится до 14 м/с, на побережье порывы могут достигать 17 м/с. Дождливая погода сохранятся в крае до утра 7 октября.

По данным гидрометцентра Кубани, температура воды в Азовском море в Ейске, Приморско-Ахтарске и Темрюке составит 16‑17 °C. Черное море будет теплее: Анапа, Новороссийск и Туапсе — 21 °C, Геленджик и Сочи — 22 °C.