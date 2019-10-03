Пенсионерка из Краснодара совращала внучку и снимала ее в порно
Жительницу Краснодара задержали за то, что совращала пятилетнюю внучку и снимала ее в порнографических материалах
В отношении женщины возбуждены два уголовных дела, их ведет СКР по Санкт-Петербургу — там проживает девочка с родителями. Первое дело было возбуждено в апреле. Тогда выяснилось, что с мая по июнь 2011 года краснодарка, находясь в Санкт-Петербруге, неоднократно совершала в отношении дочери своего сына насильственные действия сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). 64-летнюю женщину задержали в Краснодаре и принудительно доставили в Санкт-Петербург.
Пока пенсионерка находилась под стражей, правоохранители выяснили, что в том же 2011 году в Петербурге она привлекла свою внучку к съемке порнографических фотографий. По данным «Фонтанки», за съемку женщина получала деньги от других лиц.
Второе дело возбудили в октябре за изготовление и оборот порноматериалов с несовершеннолетними (п. «б, в» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ). В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
«Фонтанка» также пишет, что на женщину заявила в полицию ее невестка, которая увидела в гаджете 12-летней дочери откровенные снимки с участием бабушки.
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