Компания «Газпром газораспределение Краснодар» отчиталась о готовности к отопительному сезону

Специалисты проверили готовность к осенне-зимнему периоду газоиспользующего оборудования в котельных социальных учреждений — детсадов, больниц, поликлиник, школ. Специалисты подтвердили готовность к отопительному периоду оборудования и в многоквартирных жилых домах, объектах соцкультбыта и других предприятий, сообщила 2 октября пресс-служба предприятия.

Во время подготовки к периоду повышенных нагрузок газовики провели диагностику 535 км подземных стальных газопроводов и 269 пунктов редуцирования газа, произвели ремонт более 4,5 тыс. газорегуляторных пунктов и 1,5 тыс. станций катодной защиты. Также с помощью современного оборудования специалисты провели комплексное приборное обследование почти 5850 км подземных стальных газопроводов.