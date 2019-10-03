Компания «Газпром газораспределение Краснодар» отчиталась о готовности к отопительному сезону
Специалисты «Газпром газораспределения Краснодар» в начале октября завершили подготовку объектов Краснодарского края к осени-зиме 2019-2020 годов
Специалисты проверили готовность к осенне-зимнему периоду газоиспользующего оборудования в котельных социальных учреждений — детсадов, больниц, поликлиник, школ. Специалисты подтвердили готовность к отопительному периоду оборудования и в многоквартирных жилых домах, объектах соцкультбыта и других предприятий, сообщила 2 октября пресс-служба предприятия.
Во время подготовки к периоду повышенных нагрузок газовики провели диагностику 535 км подземных стальных газопроводов и 269 пунктов редуцирования газа, произвели ремонт более 4,5 тыс. газорегуляторных пунктов и 1,5 тыс. станций катодной защиты. Также с помощью современного оборудования специалисты провели комплексное приборное обследование почти 5850 км подземных стальных газопроводов.
Проведен капитальный ремонт газопроводов, заменено около 150 единиц отключающих устройств, отремонтировано 7 установок защиты. Произведено техническое обслуживание более 34 тыс. единиц запорной арматуры.
«Все работы необходимы для бесперебойного и безопасного газоснабжения. В свою очередь, жители Кубани должны позаботиться о газовом оборудовании в своих домах и дать доступ специалистам для проведения техобслуживания ВДГО», — отметил главный инженер АО «Газпром газораспределение Краснодар» Денис Шалимов.
«Газпром газораспределение Краснодар» напоминает: любое газовое оборудование является источником повышенной опасности. Даже небольшая утечка способна привести к взрыву. Договор на ТО ВДГО (ВКГО) обеспечивает своевременное техническое обслуживание оборудования и является залогом безопасности граждан.
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