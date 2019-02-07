«Газпром» установил единый тариф за газ для абонентов из Краснодара

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» в феврале установило единую цену на газ для абонентов столицы Кубани, подключенных к участку компании в Динском районе

С 1 январа 2019 года кубометр газа для потребителей, живущих в Краснодаре, но обслуживаемых Динским участком, стоит 5,37 рублей. В целом в Краснодаре действует единый тариф на газ. Это произошло после того, как «Газпром межрегионгаз Краснодар» установил розничную цену на газ и перешел на прямую поставку газа.

«Для 5 тыс. абонентов компании, обслуживающихся в Динском участке, но проживающих в столице Кубани, вместо 6,33 рубля за кубометр с 1 января тариф составляет 5,37 рубля, как и во всем Краснодаре», — объяснили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Изменения не потребовали от абонентов нового оформления договоров на поставку газа и техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

Номера лицевых счетов абонентов, режим передачи показаний счетчиков и порядок оплаты не изменились.

Компания самостоятельно сделает перерасчет по утвержденной цене за газ, потребленный в январе 2019 года. Переплату по поступившим платежам учтут в феврале 2019 года.