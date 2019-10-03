Краснодарцев пригласили на инклюзивные курсы для начинающих фотографов

Образовательную программу ведет Вячеслав Клименко — иерей храма в честь иконы Божией Матери «Целительница» и профессиональный фотограф. Он расскажет об основах создания фотоснимков, тонкостях портретной съемки и фоторепортажа, научит работать со светом и фоном, графическими редакторами.

«Мы привыкли считать, что люди с ограниченными возможностями здоровья или особенностями развития как-то иначе видят этот мир, а это в корне неверно, — рассказал Вячеслав Клименко. — В этих ребятах намного больше усидчивости, чем в нас. Мы порой готовы сдаться при первой же неудавшейся попытке. Они не сдаются. Они пробуют снова и снова. И они с большей вероятностью достигнут успеха, чем мы. Команда, которая сегодня собралась, уже готова представить собственную фотовыставку. Эти ребята готовы заявить обществу: Мы такие же, как и вы!».

Программа включает теоретическую и практическую части. Первая часть будет проходить на базе ресурсного центра поддержки гражданского общества Кубани на улице Северной, 303. Практикой станут прогулки по городу, во время которых участники будут делать фотографии в соответствии с приобретенными знаниями.

«Наш проект — духовно-нравственный, поэтому некоторые фотопрогулки будут проходить на территории храмов. Хочется приобщить ребят не только к творчеству, но и дать им возможность проявить себя по-новому. По итогам обучения лучшие работы будут представлены на выставке», — рассказала руководитель благотворительной организации «Добрый-Юг» Дана Руднева, которая выступила организатором проекта.

Курс проводится для молодых людей в возрасте от 16 лет до 21 года, он будет состоять из 12 занятий. Занятия уже начались, но желающие еще могут присоединиться к группе. Количество мест ограничено. Телефон для справок: 8 (918) 631-18-77.

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