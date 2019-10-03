Чеченский спецназ «Летучий отряд Кадырова» заметили в Норвегии — «Новая газета»

«Новая газета» рассказала о присутствии российского спецназа в Норвегии, однако МИД России это отрицает

Информацию о том, что в Норвегии заметили российский спецназ, 27 сентября опубликовала на прошлой неделе интернет-газета AldriMer, которая специализируется на военной тематике. Издание сослалось на четыре источника из трех стран. По их данным, российские военные в гражданской одежде высаживались на материковую Норвегию для разведки.

Издание «Новая газета» 2 октября опубликовало несколько снимков из инстаграма, сделанных сотрудниками чеченского спецназа. По дате, географии и комментариям можно сделать вывод, что «Летучий отряд Кадырова» с 2016 года работает в Арктике, в том числе в норвежской ее части. На некоторых кадрах изображены чеченские спецназовцы в Шпицбергене с нашивкой парашютного центра DZ Grozny.

Власти Норвегии пока никак не прокомментировали ситуацию, однако, по данным журналистов, они уже проинформированы об этом и связывают спецоперацию с учениями Северного флота в Арктике. МИД России 27 сентября опубликовало опровержение, назвав информацию фейком и провокацией.

«Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России», — сказано в официальном сообщении министерства.