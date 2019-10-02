В Сочи оштрафовали учительниц, которые перевели школьников через дорогу вне «зебры»
Госавтоинспекторы наказали двух учительниц из Сочи, переводивших учащихся через дорогу в неположенном месте
В соцсетях вечером 31 сентября появился видеоролик, на котором группа школьников переходит дорогу в сопровождении взрослых не по пешеходному переходу у Зимнего театра. «Зебра» находится буквально в двадцати метрах от того места, где идут дети.
На педагогов составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения). Штраф по этой статье составляет 500 рублей. Также полицейские провели профилактические беседы о недопущении подобных нарушений впредь, сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.
Кроме того, управление по образованию и науке администрации Сочи начало в школе служебную проверку по профилактике безопасности дорожного движения. Учителя, нарушившую правила дорожного движения, привлекли к дисциплинарной ответственности.
View this post on Instagram
Пару десятков метров, это слишком ��♀️ Группа детей переходит дорогу в неустановленном месте, в сопровождении взрослых. Мы отдаём детей в школу или детский сад, надеясь, что при элементарном пересечении проезжей части их будут сопровождать разумные взрослые , иначе зачем они там присутствуют ? Какой пример могут подать такие взрослые/преподаватели ? ��от подписчика #сочи#sochi_today#sochi
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.