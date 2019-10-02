В Сочи оштрафовали учительниц, которые перевели школьников через дорогу вне «зебры»

Госавтоинспекторы наказали двух учительниц из Сочи, переводивших учащихся через дорогу в неположенном месте

В соцсетях вечером 31 сентября появился видеоролик, на котором группа школьников переходит дорогу в сопровождении взрослых не по пешеходному переходу у Зимнего театра. «Зебра» находится буквально в двадцати метрах от того места, где идут дети.

На педагогов составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения). Штраф по этой статье составляет 500 рублей. Также полицейские провели профилактические беседы о недопущении подобных нарушений впредь, сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Кроме того, управление по образованию и науке администрации Сочи начало в школе служебную проверку по профилактике безопасности дорожного движения. Учителя, нарушившую правила дорожного движения, привлекли к дисциплинарной ответственности.