В Сочи оштрафовали учительниц, которые перевели школьников через дорогу вне «зебры»

Краснодарский край

Распечатать

Госавтоинспекторы наказали двух учительниц из Сочи, переводивших учащихся через дорогу в неположенном месте

В соцсетях вечером 31 сентября появился видеоролик, на котором группа школьников переходит дорогу в сопровождении взрослых не по пешеходному переходу у Зимнего театра. «Зебра» находится буквально в двадцати метрах от того места, где идут дети.

На педагогов составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения). Штраф по этой статье составляет 500 рублей. Также полицейские провели профилактические беседы о недопущении подобных нарушений впредь, сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.  

Кроме того, управление по образованию и науке администрации Сочи начало в школе служебную проверку по профилактике безопасности дорожного движения. Учителя, нарушившую правила дорожного движения, привлекли к дисциплинарной ответственности.

View this post on Instagram

Пару десятков метров, это слишком ��‍♀️ Группа детей переходит дорогу в неустановленном месте, в сопровождении взрослых. Мы отдаём детей в школу или детский сад, надеясь, что при элементарном пересечении проезжей части их будут сопровождать разумные взрослые , иначе зачем они там присутствуют ? Какой пример могут подать такие взрослые/преподаватели ? ��от подписчика #сочи#sochi_today#sochi

A post shared by SOCHI TODAY (@sochi__today) on

Дети Сочи Школа

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи оштрафовали учительниц, которые перевели школьников через дорогу вне «зебры»
На Кубани женщину наказали за избиение девятилетнего сына с синдромом Дауна
Часть Тихорецка осталась без воды из-за аварии
Погиб краснодарский политический деятель Михаил Велигодский
В Сочи рухнуло перекрытие строящегося дома
В Краснодаре внедорожник врезался в машину, перевернулся и разрушил забор

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале