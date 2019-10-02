В Юбилейном микрорайоне Краснодара на неделю отключат горячую воду

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре с 3 октября отключат горячую воду в домах жителей Юбилейного микрорайона

Такая информация появилась накануне в социальных сетях. Жительница Юбилейного микрорайона рассказала порталу Юга.ру, что связалась с МУ РЭП, где ей подтвердили информацию об отключении воды в период с 3 по 10 октября.

«Это не слухи, у вас вывесят объявления о том, что котельная остановлена и будет отключение горячей воды», — рассказали в приемной МУ РЭП № 32.

Причины остановки котельной пока неизвестны. Порталу Юга.ру не удалось получить оперативный комментарий.

Водоснабжение Краснодар

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В ГИБДД рассказали, когда не должны назначать штрафы с камер
В Краснодаре пассажирский поезд сбил подростка
Сочинский дендрарий примет участие в международном обмене семенами редких растений
В Юбилейном микрорайоне Краснодара на неделю отключат горячую воду
В центре Краснодара запретят остановку машин на еще одной улице
В редакцию дагестанской газеты «Черновик» пришли силовики

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале