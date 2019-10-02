В Юбилейном микрорайоне Краснодара на неделю отключат горячую воду

В Краснодаре с 3 октября отключат горячую воду в домах жителей Юбилейного микрорайона

Такая информация появилась накануне в социальных сетях. Жительница Юбилейного микрорайона рассказала порталу Юга.ру, что связалась с МУ РЭП, где ей подтвердили информацию об отключении воды в период с 3 по 10 октября.

«Это не слухи, у вас вывесят объявления о том, что котельная остановлена и будет отключение горячей воды», — рассказали в приемной МУ РЭП № 32.

Причины остановки котельной пока неизвестны. Порталу Юга.ру не удалось получить оперативный комментарий.