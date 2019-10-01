Молодежь Адыгеи добилась отмены налога с матпомощи для всех студентов страны
Власти России поддержали обращение депутатов Адыгеи об отмене НДФЛ при выплате материальной помощи студентам
Соответствующий закон 30 сентября подписал Владимир Путин. Теперь материальная помощь, размер которой не превышает 4 тыс. рублей в год на одного студента или аспиранта, не будет облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
Законопроект разработали на основе обращения Госсовета-Хасэ Адыгеи, сформированного по инициативе молодежного актива. До этого предложения студентов республики поддержал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
«В ходе встреч с депутатами и руководством республики студенческий актив обозначил законодательный пробел и обратился с просьбой оказать содействовать в освобождении выплачиваемой материальной помощи от налогов. Она представляет собой единовременную выплату, которую могут получить раз в год студенты, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации», — пояснили в пресс-службе главы Адыгеи.
Закон вносит поправки в статью 217 Налогового кодекса России. Он вступит в силу с 1 января 2020 г. Новые льготы будут действовать на доходы, полученные с 1 января 2019 г.
«Очень рад тому, что активность и созидательный потенциал молодежи Адыгеи нашли отклик и стали полезны для всей страны. Мы всегда готовы поддержать полезные для общества инициативы нашей молодежи», — сказал Кумпилов.
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