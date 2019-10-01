Молодежь Адыгеи добилась отмены налога с матпомощи для всех студентов страны

Соответствующий закон 30 сентября подписал Владимир Путин. Теперь материальная помощь, размер которой не превышает 4 тыс. рублей в год на одного студента или аспиранта, не будет облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).



Законопроект разработали на основе обращения Госсовета-Хасэ Адыгеи, сформированного по инициативе молодежного актива. До этого предложения студентов республики поддержал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«В ходе встреч с депутатами и руководством республики студенческий актив обозначил законодательный пробел и обратился с просьбой оказать содействовать в освобождении выплачиваемой материальной помощи от налогов. Она представляет собой единовременную выплату, которую могут получить раз в год студенты, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации», — пояснили в пресс-службе главы Адыгеи.

Закон вносит поправки в статью 217 Налогового кодекса России. Он вступит в силу с 1 января 2020 г. Новые льготы будут действовать на доходы, полученные с 1 января 2019 г.



«Очень рад тому, что активность и созидательный потенциал молодежи Адыгеи нашли отклик и стали полезны для всей страны. Мы всегда готовы поддержать полезные для общества инициативы нашей молодежи», — сказал Кумпилов.