В школах Горячего Ключа установят домофоны после инцидента, когда мужчина порезал себе горло пилой
После происшествия в станице Имеретинской в школах Горячего Ключа решили установить домофоны
Ранним утром 30 сентября в станице Имеретинской в кабинет начальных классов школы проник 33-летний мужчина. Он кричал: «Либо я кого-нибудь съем, либо покончу жизнь самоубийством». После этого он порезал себе шею ножовкой. Мужчину задержали.
После случившегося глава Горячего Ключа Александр Кильганкин провел оперативное совещание с директорами образовательных учреждений, полицейскими и представителями охранной организации, сообщается в инстаграме администрации Горячего Ключа.
По мнению Кильганкина, нужно проверить все инструкции и паспорта безопасности. Также глава города поручил до 15 октября оборудовать домофонами все школы и детсады. Ученики будут заходить в школы по электронному ключу либо с ведома классного руководителя. Также со школьниками проведут дополнительные тренировки по отработке нештатных ситуаций.
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«После сегодняшнего инцидента в Имеретинской школе остро встал вопрос обеспечения безопасности в образовательных учреждениях муниципалитета. Слава Богу, серьезных последствий удалось избежать. Но безопасность детей – это самое главное, поэтому допускать проникновения на территорию школ и садов неизвестных лиц, чьи действия могут создать угрозу для жизни и здоровья детей – просто недопустимо! Меры по обеспечению барьера безопасности сегодня обсудили с директорами образовательных учреждений, сотрудниками правоохранительных органов и представителями охранной организации. Качество работы последних мы теперь рассмотрим в претензионном порядке, однако проблему это не решит. Считаю, необходимо проверить все инструкции и паспорта безопасности – содержащиеся в них указания должны быть применимы к каждому конкретному учреждению. Также поручил директорам до 15 октября оборудовать школы и сады домофонами – вход в учреждения будет осуществляться по электронному ключу, либо с ведома классного руководителя. О подготовке учащихся также нельзя забывать – в ближайшее время для них проведут тренировочные занятия – проработают порядок действий в ходе нештатных ситуаций – таких, как проникновение на территорию школы неизвестных лиц.» @aleksandrkilgankin #горячийключ #новостигк
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