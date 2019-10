В школах Горячего Ключа установят домофоны после инцидента, когда мужчина порезал себе горло пилой

View this post on Instagram

«После сегодняшнего инцидента в Имеретинской школе остро встал вопрос обеспечения безопасности в образовательных учреждениях муниципалитета. Слава Богу, серьезных последствий удалось избежать. Но безопасность детей – это самое главное, поэтому допускать проникновения на территорию школ и садов неизвестных лиц, чьи действия могут создать угрозу для жизни и здоровья детей – просто недопустимо! Меры по обеспечению барьера безопасности сегодня обсудили с директорами образовательных учреждений, сотрудниками правоохранительных органов и представителями охранной организации. Качество работы последних мы теперь рассмотрим в претензионном порядке, однако проблему это не решит. Считаю, необходимо проверить все инструкции и паспорта безопасности – содержащиеся в них указания должны быть применимы к каждому конкретному учреждению. Также поручил директорам до 15 октября оборудовать школы и сады домофонами – вход в учреждения будет осуществляться по электронному ключу, либо с ведома классного руководителя. О подготовке учащихся также нельзя забывать – в ближайшее время для них проведут тренировочные занятия – проработают порядок действий в ходе нештатных ситуаций – таких, как проникновение на территорию школы неизвестных лиц.» @aleksandrkilgankin #горячийключ #новостигк