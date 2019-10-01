В школах Горячего Ключа установят домофоны после инцидента, когда мужчина порезал себе горло пилой

После происшествия в станице Имеретинской в школах Горячего Ключа решили установить домофоны

Ранним утром 30 сентября в станице Имеретинской в кабинет начальных классов школы проник 33-летний мужчина. Он кричал: «Либо я кого-нибудь съем, либо покончу жизнь самоубийством». После этого он порезал себе шею ножовкой. Мужчину задержали.

После случившегося глава Горячего Ключа Александр Кильганкин провел оперативное совещание с директорами образовательных учреждений, полицейскими и представителями охранной организации, сообщается в инстаграме администрации Горячего Ключа.

По мнению Кильганкина, нужно проверить все инструкции и паспорта безопасности. Также глава города поручил до 15 октября оборудовать домофонами все школы и детсады. Ученики будут заходить в школы по электронному ключу либо с ведома классного руководителя. Также со школьниками проведут дополнительные тренировки по отработке нештатных ситуаций.