Россияне должны оплатить налоговые уведомления за 2018 год до 2 декабря

«Если налогоплательщик не заплатит вовремя, то уже со следующего дня — с 3 декабря 2019 года — он становится должником. Задолженность будет расти каждый день за счет начисления пеней», — отметили в ИФНС России № 3 по Краснодару.

Физические лица, владеющие объектами недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления или не заявляли льготы в отношении принадлежащих им объектов, обязаны сообщать о наличии таковых в любой налоговый орган по установленной форме. Это нужно сделать до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Непредставление этой информации влечет взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога в отношении объекта имущества.

Оплатить налоги можно онлайн с помощью сервиса «Заплати налоги» или в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц». Также это можно сделать в банке, в кассах местных администраций или на почте.

Если гражданин не получил уведомление за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством, он может обратиться в любую налоговую инспекцию, уполномоченный МФЦ, направить заявление об этом через личный кабинет налогоплательщика или с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России».