В России снова разрешат строить пятиэтажные школы

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Минстрой России внес изменения в нормативы о проектировании соцобъектов, предусматривающие разрешение на строительство 5-этажных школ

Об этом 26 сентября сообщил глава ведомства Владимир Якушев на заседании коллегии ведомства по реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

«В настоящее время, вы знаете, что мы могли проектировать не более четырех этажей. При этом использование пятого этажа мы предусмотрели с учетом ограничений требований пожарной безопасности», — сказал Якушев.

Он также сообщил, что актовые залы теперь можно будет размещать и на третьем этаже, тогда как раньше это можно было делать не выше второго.

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Министр напомнил, что требования к нормативу площади земельного участка не позволяли реконструировать школы в тех случаях, когда площадь земельного участка была менее норматива.

«Нормативно-технические документы требовали уменьшить вместимость школы под площадь фактического земельного участка. Очевидно, что это сделать невозможно в условиях сложившейся застройки. Все проблемы были озвучены были регионами. Мы среагировали на них», — пояснил Якушев.

Якушев уточнил, что изменения вступят в силу через полгода.

Строить школы не выше четырех этажей было запрещено с 1 сентября 2011 года в соответствии с новыми СанПиНами, разработанными Роспотребнадзором.

Как писали Юга.ру, в этом году Краснодар обновил рекорд по количеству первых классов на одну школу — в новой школе на улице Героя Аверкиева их в этом году 24: от «А» до «Ш».

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Строительство Школа

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