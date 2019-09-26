В России снова разрешат строить пятиэтажные школы

Минстрой России внес изменения в нормативы о проектировании соцобъектов, предусматривающие разрешение на строительство 5-этажных школ

Об этом 26 сентября сообщил глава ведомства Владимир Якушев на заседании коллегии ведомства по реализации национального проекта «Жилье и городская среда». «В настоящее время, вы знаете, что мы могли проектировать не более четырех этажей. При этом использование пятого этажа мы предусмотрели с учетом ограничений требований пожарной безопасности», — сказал Якушев. Он также сообщил, что актовые залы теперь можно будет размещать и на третьем этаже, тогда как раньше это можно было делать не выше второго.

Министр напомнил, что требования к нормативу площади земельного участка не позволяли реконструировать школы в тех случаях, когда площадь земельного участка была менее норматива. «Нормативно-технические документы требовали уменьшить вместимость школы под площадь фактического земельного участка. Очевидно, что это сделать невозможно в условиях сложившейся застройки. Все проблемы были озвучены были регионами. Мы среагировали на них», — пояснил Якушев. Якушев уточнил, что изменения вступят в силу через полгода.

Строить школы не выше четырех этажей было запрещено с 1 сентября 2011 года в соответствии с новыми СанПиНами, разработанными Роспотребнадзором.