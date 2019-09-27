В Сочи открылся досуговый центр для пенсионеров

В Сочи 26 сентября открылся досуговый центр «Поколение», где пожилые люди могут бесплатно заниматься в кружках по интересам

В центре на улице Пластунской, 151/5 пенсионеры смогут изучать английский язык и компьютерную грамотность, танцевать, рисовать и петь. В дальнейшем планируется расширить сеть кружков, добавив скандинавскую ходьбу, «Супер-память», суставную гимнастику, йогу и другие направления. Центр в Сочи (филиал краснодарского) открыли благодаря фонду социальной поддержки граждан «Поколение».

По словам руководителя фонда Галины Головченко, все занятия с пенсионерами проводят профессиональные преподаватели и волонтеры фонда.

Один из первых посетителей фонда, 84-летний Владислав Тарчевский, предложил расширить программу центра, добавив фотокружок и секцию туризма. «Новый центр поможет повысить эрудицию, интеллектуальный уровень и художественный вкус, найти занятие по душе», — считает пенсионер.

Создатели центра ожидают, что в первый месяц работы сюда придут на занятия более 1 тыс. пожилых жителей курорта. В планах фонда в Сочи также проведение экскурсий, поездки в театры и кино, проведение бесплатных встреч с врачами и представителями органов местного самоуправления.

В Краснодаре досуговый центр фонда «Поколение» работает уже второй год. Его посетили более 11 тыс. пенсионеров краевой столицы. По словам организаторов, более 500 человек приходят на занятия ежедневно.

Как сообщали Юга.ру, в июне досуговый центр для пожилых людей в Краснодаре переехал на улицу Буденного, 140, так как помещения на улице Суворова не хватало для размещения всех секций.