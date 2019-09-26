Страховой дом ВСК поднялся в рейтинге крупнейших компаний России

Страховой дом ВСК улучшил свои позиции в рейтинге 500 крупнейших компаний России, который составило РБК по итогам 2018 года

Журнал РБК в пятый раз опубликовал ежегодный рейтинг крупнейших компаний России. Основным его показателем является чистая выручка — без НДС, акцизов и экспортных пошлин. Для страховых компаний показатель рассчитывается как сумма чистых заработанных страховых премий, чистого инвестиционного дохода, процентных доходов и комиссионных доходов от банковской деятельности (при ее наличии).

В сравнении с итогами 2018 года страховой дом ВСК поднялся в рейтинге на 24 позиции и занял 148-е место по размеру выручки. Среди российских компаний финансового сектора компания расположилась на 16-м месте, переместившись на 5 строчек вверх. По методологии РБК, в 2018 году выручка ВСК выросла на 36% и составила 95 млрд рублей. Чистая прибыль компании увеличилась на 33% и превысила 8 млрд рублей. Активы ВСК, по данным консолидированной отчетности, выросли до 133 млрд рублей, капитал — до 26,5 млрд рублей.

Совокупная выручка компаний, вошедших в новую версию рейтинга, выросла на 18,2% по итогам 2018 года и составила 85,5 трлн рублей, сообщили 26 сентября в пресс-службе ВСК.