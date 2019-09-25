Жителя Краснодара будут судить за клевету на судей от имени бабушки

Краснодарский край

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В Краснодаре перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в клевете на судей в интернете

41-летний мужчина с октября 2018 по март 2019 года от имени своей 80-летней бабушки размещал на одном из сайтов клевету на сотрудников судебной системы. По данным следствия, он делал это, потому что был не согласен с решениями, которые краевой арбитражный суд вынес в отношении бабушки. Она как предприниматель была участником экономических споров, и решения были приняты не в ее пользу.

«Клеветнические сведения порочили честь и достоинство сотрудников судебной системы. Кроме того, в публикациях мужчина обвинял судей в совершении тяжких преступлений, что на самом деле не соответствовало действительности», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по фактам трех эпизодов клеветы в отношении судей арбитражного суда, соединенной с обвинением их в совершении тяжких преступлений (ч. 3 ст. 298.1 УК РФ). С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд.

Интернет Краснодар Суд

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