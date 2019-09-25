Спасатели прекратили поиск исчезнувшего самолета на Ставрополье
В Ставропольском крае завершили поиски самолета, пропавшего 25 сентября
Как писали Юга.ру, утром 25 сентября в окрестностях поселка Шести Предгорного района в результате маневров пропал легкомоторный самолет. Об этом в МЧС сообщили очевидцы.
Территорию обследовали пожарные и спасатели, однако судно и следы крушения не нашли. Все легкомоторные самолеты этого района находились на своих местах — на аэродромах Кисловодска и станицы Незлобной.
Позже спасатели прекратили поиск авиатранспорта. Информация об его исчезновении не подтвердилась, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
Читайте также
Размышления о традиционных ценностях и фантиках
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.