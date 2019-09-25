Спасатели прекратили поиск исчезнувшего самолета на Ставрополье

Ставропольский край

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В Ставропольском крае завершили поиски самолета, пропавшего 25 сентября

Как писали Юга.ру, утром 25 сентября в окрестностях поселка Шести Предгорного района в результате маневров пропал легкомоторный самолет. Об этом в МЧС сообщили очевидцы.

Территорию обследовали пожарные и спасатели, однако судно и следы крушения не нашли. Все легкомоторные самолеты этого района находились на своих местах — на аэродромах Кисловодска и станицы Незлобной.

Позже спасатели прекратили поиск авиатранспорта. Информация об его исчезновении не подтвердилась, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Авиация МЧС

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