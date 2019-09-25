Команда Туапсинского морпорта выиграла районный этап краевого чемпионата «Что? Где? Когда?»

Партнерский Краснодарский край

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Команда Туапсинского морского торгового порта (ТМТП) «Порт» 22 сентября стала победителем отборочного этапа открытого чемпионата Краснодарского края в Высшей лиге по игре «Что? Где? Когда?»

Состязание проходило в Доме культуры Нефтяников. Десять команд от предприятий и образовательных учреждений Туапсинского района демонстрировали знания из разных сфер — от истории и литературы до биологии и химии, а также проявили навыки логики и анализа. Три раунда турнира содержали по 12 вопросов. Количество баллов за каждый вопрос зависело не только от правильности ответа, но и от того, сколько команд ответили верно.

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Следующий этап состоится в Туапсинском районе в октябре. Победители отборочных этапов представят район в финале краевого чемпионата по игре «Что? Где? Когда?» в Краснодаре.

Порты Туапсинский район

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