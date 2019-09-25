Команда Туапсинского морпорта выиграла районный этап краевого чемпионата «Что? Где? Когда?»

Состязание проходило в Доме культуры Нефтяников. Десять команд от предприятий и образовательных учреждений Туапсинского района демонстрировали знания из разных сфер — от истории и литературы до биологии и химии, а также проявили навыки логики и анализа. Три раунда турнира содержали по 12 вопросов. Количество баллов за каждый вопрос зависело не только от правильности ответа, но и от того, сколько команд ответили верно.