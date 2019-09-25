Реконструкцию трассы Новороссийск — Керчь обещают начать в 2021 году
Реконструкцию участка дороги А-290 около Новороссийского морского порта планируют начать в 2021 году
О ремонте трассы стало известно на заседании правительства в рамках обсуждения федерального проекта «Морские порты». Согласно проекту, пропускная способность трассы А-290 от одного порта до другого — Керченского — увеличится на трех участках. Кроме того, на 16-м км дороги должна появиться разноуровневая транспортная развязка, пишет «Коммерсантъ».
Напомним, 30 августа Росавтодор, Минтранс и «Автодор» обсудили строительство скоростной трассы между Краснодаром и Керченским мостом. Стоимость каждого километра этой дороги оценили в 1 млрд рублей. А 17 августа стало известно, что строительство Дальнего Западного обхода Краснодара обойдется инвесторам в 39 млрд рублей. Проект, призванный снизить загруженность городских улиц, должны были начать в 2018 году, но реализацию перенесли на осень 2019 года.
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