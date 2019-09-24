В Краснодаре на день отключат светофоры перед Северными мостами

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 25 сентября временно отключат светофоры на пересечении улиц Северной и Передовой

Светофоры — восемь транспортных и восемь пешеходных — не будут работать с 10 до 16 часов из-за ремонта. В светофорах заменят дорожные контроллеры и поврежденные провода.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на этом участке будут дежурить сотрудники ДПС, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

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