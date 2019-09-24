Адыгея в октябре заключит антидопинговое соглашение с РУСАДА
Комитет по физической культуре и спорту Адыгеи и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в октябре планируют подписать договор о сотрудничестве
Соглашение предусматривает антидопинговое сопровождение крупных соревнований, разработку и внедрение образовательных программ, защиту прав спортсменов, помощь в исследованиях, пояснили порталу Юга.ру в республиканском спорткомитете.
«Перед заключением соглашения проделана большая работа по антидопинговому обеспечению, исправлению недочетов и доведению подготовки спортсменов в соответствии с требованиями РУСАДА. Для этого к нам приезжал представитель агентства», — отметили в спорткомитете.
В пресс-службе главы Адыгеи уточнили, что эту работу контролирует руководство республики. Во всех спортивных школах региона проводят лекции, тестирования, семинары по антидопинговой тематике. Тренеры проходят образовательный антидопинговый онлайн-курс.
Кроме того, разработали дорожную карту по созданию в Адыгее антидопингового движения «#СпортЧистыхДостижений». Его концепция показывает приверженность российского спорта идеалам антидопингового движения. Во время предварительных консультаций и совещаний, проведенных с представителями РУСАДА, концепция получила положительную оценку, добавили в пресс-службе главы Адыгеи.
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