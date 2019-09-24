Сбербанк запустил промовклад «Онлайн плюс» и снизил размер первого ипотечного взноса

24 сентября Сбербанк запустил рублевый промовклад «Онлайн плюс» с повышенной процентной ставкой от 5,25% до 5,75% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей

Начисление процентов производится в конце срока. Ставка по промовкладу составляет 5,25% годовых при сроке от 6 до 9 месяцев; 5,5% — от 9 до 12 месяцев, 5,75% — 12 месяцев. Также Сбербанк снизил размер минимального первоначального взноса для получения ипотеки с 15% до 10% для участников зарплатного проекта.

Вклад «Онлайн плюс» доступен до 31 октября 2019 года. Его можно открыть дистанционно — в банкомате, интернет-банке или приложении «Сбербанк Онлайн».

Заявку на ипотеку со сниженным взносом можно оформить на DomClick.ru. Он доступен при покупке готового и строящегося жилья с 17 сентября 2019 года по 20 января 2020 года.

В ипотечном кредитном портфеле Юго-Западного отделения Сбербанка возросладоля цифровых продаж. Объем сделок за 9 месяцев 2019 года вырос на 12% и составил более 305 млрд рублей.

«В среднем сегодня каждая вторая квартира в ипотеку на Юге и Северном Кавказе приобретается с участием Сбербанка. Снижение первоначального взноса позволит улучшить свои жилищные условия тем, у кого ранее не было достаточно денежных средств на первоначальный взнос», — отметила Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка.