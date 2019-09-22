Набережную возле Ореховой рощи в Анапе хотят расширить

Жители города обращались ранее в мэрию и просили расширить участок набережной от отеля «Утесов» до улицы 40 Победы. В администрации курорта обсудили этот вопрос с городскими службами. После этого мэр Юрий Поляков поручил разработать проект новой набережной.

В пресс-службе администрации города 20 августа рассказали, что на пересечении набережной и улицы Толстого планируют построить пятизвездочный гостиничный комплекс. Власти уточнили, что уже нашелся инвестор.

На время строительства для безопасности людей участок улицы Толстого, примыкающий к набережной, перекроют. Пока для прохода на набережную в этом районе можно воспользоваться тремя альтернативными путями: по улице 40 лет Победы, переулку Крутому и через Ореховую рощу.

Построить гостиницу и расширить набережную планируют к следующему курортному сезону.