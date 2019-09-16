В центре Майкопа столкнулись пять машин
В Майкопе утром 16 сентября произошла массовая авария с участием пяти автомобилей
ДТП случилось в 8:10 на перекрестке улиц Пролетарской и Победы. По предварительным данным, водитель автомобиля Infiniti ехал по Пролетарской и столкнулся с двумя пересекавшими перекресток машинами — Toyota Camry и ВАЗ-2106. После удара Camry продолжила движение и врезалась еще в два автомобиля — Chevrolet и Toyota.
Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.
Госавтоинспекция Майкопа проводит административное расследование. Устанавливаются обстоятельства аварии.
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