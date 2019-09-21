В море рядом с Новороссийском утонула женщина

Он сообщил изданию «Наша газета: Новороссийск» , что вечером 20 сентября поступило сообщение о том, что в районе Алексино в море тонет женщина. Спасатели МБУ ПАСС «Служба спасения» прибыли на место, но не успели ее спасти.

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