В море рядом с Новороссийском утонула женщина
Вечером 20 сентября женщина утонула во время шторма в районе Суджукской косы
Информация о происшествии появилась 21 сентября, СМИ ссылаются на начальника городской службы спасения Алексея Одерова.
Он сообщил изданию «Наша газета: Новороссийск», что вечером 20 сентября поступило сообщение о том, что в районе Алексино в море тонет женщина. Спасатели МБУ ПАСС «Служба спасения» прибыли на место, но не успели ее спасти.
Спасатели напомнили, что в купаться в штормовую погоду запрещено.
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