Сергей Алексеенко стал ректором Кубанского государственного медуниверситета в третий раз
Сергей Алексеенко набрал 179 из 195 баллов в тайном голосовании и был переизбран ректором Кубанского государственного медуниверситета
20 сентября в Кубанском государственном медицинском университете состоялась конференция научно-педагогических работников и учащихся университета для выборов ректора. Комиссия Минздрава РФ аттестовала трех кандидатов.
Помимо действующего ректора Сергея Алексеенко, чью кандидатуру поддержали 30 структурных подразделений университета, свои кандидатуры выдвинули действующий проректор по лечебной работе и последипломному обучению Виктория Крутова и действующий проректор по учебной и воспитательной работе Татьяна Гайворонская. 18 сентября она сняла свою кандидатуру, и в бюллетень включили только двух кандидатов.
В президиум выборов вошли министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, председатель Совета ректоров вузов Краснодарского края и Республики Адыгея Владимир Лобанов, главврач НИИ Краевой больницы №1 им. профессора С. В. Очаповского, председатель комиссии по выборам ректора Илья Быков, завкафедрой онкологии с курсом торакальной хирургии ФПК и ППС Владимир Порханов и ректор КубГМУ Сергей Алексеенко.
По итогам голосования Алексеенко избран ректором сроком на 5 лет. Он возглавляет вуз с 2009-го и сам был его выпускником, завершив в 1991 году обучение по специальности «Лечебное дело». Заведует кафедрой профилактики заболеваний, здорового образа жизни и эпидемиологии; в 2013-м защитил докторскую диссертацию «Система обучения в области профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни в медицинском вузе».
КубГМУ входит в число старейших вузов региона: в 2020 году он будет праздновать столетие. В его состав входят семь факультетов, 66 кафедр, клиника и стоматологическая поликлиника с детским отделением. Всего в вузе обучаются 6000 студентов.
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