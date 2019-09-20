Сергей Алексеенко стал ректором Кубанского государственного медуниверситета в третий раз

Помимо действующего ректора Сергея Алексеенко, чью кандидатуру поддержали 30 структурных подразделений университета, свои кандидатуры выдвинули действующий проректор по лечебной работе и последипломному обучению Виктория Крутова и действующий проректор по учебной и воспитательной работе Татьяна Гайворонская. 18 сентября она сняла свою кандидатуру, и в бюллетень включили только двух кандидатов.

В президиум выборов вошли министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, председатель Совета ректоров вузов Краснодарского края и Республики Адыгея Владимир Лобанов, главврач НИИ Краевой больницы №1 им. профессора С. В. Очаповского, председатель комиссии по выборам ректора Илья Быков, завкафедрой онкологии с курсом торакальной хирургии ФПК и ППС Владимир Порханов и ректор КубГМУ Сергей Алексеенко.

По итогам голосования Алексеенко избран ректором сроком на 5 лет. Он возглавляет вуз с 2009-го и сам был его выпускником, завершив в 1991 году обучение по специальности «Лечебное дело». Заведует кафедрой профилактики заболеваний, здорового образа жизни и эпидемиологии; в 2013-м защитил докторскую диссертацию «Система обучения в области профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни в медицинском вузе».

КубГМУ входит в число старейших вузов региона: в 2020 году он будет праздновать столетие. В его состав входят семь факультетов, 66 кафедр, клиника и стоматологическая поликлиника с детским отделением. Всего в вузе обучаются 6000 студентов.