1090 человек поступили на первый курс в Кубанский государственный медицинский университет

В этом году университет принял 246 студентов (четверть от общего количества) на целевое обучение — это означает, что по окончании учебы этим специалистам гарантировано рабочее место. Они и уедут работать в районы и города Краснодарского края. Также университет принял в этом году 79 иностранных студентов из 23 стран мира, среди которых Кипр, Греция, Индия, Сирия, США, Ливан, Эквадор и другие.



По традиции студенты вместе с ректором Сергеем Алексеенко зачитали клятву первокурсника, где обещали честно и добросовестно овладевать знаниями, способствовать процветанию медицины и образования, высоко нести звание студента российского вуза и быть примером образцового поведения в обществе.



«Мы надеемся, что здравоохранение Краснодарского края через шесть лет приобретет колоссальную армию квалифицированных, молодых, боевых, целеустремленных специалистов, и они внесут достойный вклад в сохранение и укрепление здоровья жителей не только нашего края, но и России в целом», — сказал Сергей Алексеенко.

Поздравить первокурсников пришли и приглашенные гости: министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, депутат Государственной Думы РФ и преподаватель университета Николай Осадчий, председатель комитета Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский.



На празднике исполнили и другие традиции университета — свитки с пожеланиями первокурсников передали на хранение в музей истории КубГМУ, а также торжественно вручили представителям новых студентов символическую зачетную книжку и студенческий билет.



После поздравлений состоялся концерт, который для новичков подготовили студенты старших курсов.