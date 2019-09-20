ВСК предлагает страховую программу «Прививка без риска» в период вакцинации от гриппа

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Страховая программа «Прививка без риска» должна помогать людям в случае осложнений после вакцинации

Уже более 2 тысяч человек воспользовались страховым продуктом «Прививка без риска», сообщает пресс-служба ВСК.

«Прививка без риска» распространяется на все виды вакцин, зарегистрированных в РФ, а также на все типы вакцинаций — обязательную и профилактическую. Срок страхования — год. Страховая сумма — до 100 000 рублей. Программой покрываются осложнения, проявившиеся в течение 45 дней после вакцинации. По страховому полису пациент получит лечение, которое поможет восстановить здоровье.

Программа рассчитана как на взрослых, так и на детей и действует по всей территории РФ. «Прививка без риска» предусматривает защиту от широкого перечня осложнений и включает как скорую помощь, так и лечение в стационаре.

Вакцинация Здравоохранение Страхование

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