ВСК предлагает страховую программу «Прививка без риска» в период вакцинации от гриппа
Страховая программа «Прививка без риска» должна помогать людям в случае осложнений после вакцинации
Уже более 2 тысяч человек воспользовались страховым продуктом «Прививка без риска», сообщает пресс-служба ВСК.
«Прививка без риска» распространяется на все виды вакцин, зарегистрированных в РФ, а также на все типы вакцинаций — обязательную и профилактическую. Срок страхования — год. Страховая сумма — до 100 000 рублей. Программой покрываются осложнения, проявившиеся в течение 45 дней после вакцинации. По страховому полису пациент получит лечение, которое поможет восстановить здоровье.
Программа рассчитана как на взрослых, так и на детей и действует по всей территории РФ. «Прививка без риска» предусматривает защиту от широкого перечня осложнений и включает как скорую помощь, так и лечение в стационаре.
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