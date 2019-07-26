На Кубани мужчина воровал надгробия и сдавал их в металлолом
В Усть-Лабинском районе в июле против мужчины возбудили уголовное дело за кражу надгробия, гробницы и ограждения
Местная жительница заявила в полицию о том, что с могилы ее отца пропала стела, гробница и оградка. Ущерб превысил 20 тыс. рублей.
Позже полицейские задержали 64-летнего жителя поселка Вимовец, когда он пытался забрать оставшуюся часть ограждения с кладбища.
Дома у мужчины нашли распиленные элементы похищенного. Задержанный рассказал, что часть уже сдал в пункт приема металлолома, а часть планировал использовать для личных целей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 (Кража с причинением значительного ущерба гражданину). Материалы дела направили в суд. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в мае полиция Краснодара задержала молодых людей, которые совершили серию краж надгробных памятников на Славянском кладбище.
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