На Кубани мужчина воровал надгробия и сдавал их в металлолом

Краснодарский край

Распечатать

В Усть-Лабинском районе в июле против мужчины возбудили уголовное дело за кражу надгробия, гробницы и ограждения

Местная жительница заявила в полицию о том, что с могилы ее отца пропала стела, гробница и оградка. Ущерб превысил 20 тыс. рублей.

Позже полицейские задержали 64-летнего жителя поселка Вимовец, когда он пытался забрать оставшуюся часть ограждения с кладбища.

Дома у мужчины нашли распиленные элементы похищенного. Задержанный рассказал, что часть уже сдал в пункт приема металлолома, а часть планировал использовать для личных целей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 (Кража с причинением значительного ущерба гражданину). Материалы дела направили в суд. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в мае полиция Краснодара задержала молодых людей, которые совершили серию краж надгробных памятников на Славянском кладбище.

кладбище Кражи Полиция Усть-Лабинский район
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Теплоход Rio, севший на мель под Геленджиком, уйдет с берегов Черного моря
Туристы из Тульской области выбрали не ту тропу и заблудились в горах под Геленджиком
На Кубани мужчина воровал надгробия и сдавал их в металлолом
В лобовом ДТП с бензовозом на серпантине в Сочи пострадали четыре человека
В выходные на Кубани сохранится дождливая погода и похолодает до 10 °С
Прокуратура назвала виновных в побеге особо опасного преступника в Армавире

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале