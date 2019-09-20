В Адыгее планируют развивать легкую промышленность
Власти Адыгеи намерены привлечь бизнес для развития в регионе легкой промышленности
По мнению главы Адыгеи Мурата Кумпилова, только создание конкурентной среды и собственной сферы производства товаров легкой промышленности позволит вытеснить с рынка одежды некачественную и контрафактную продукцию. По данным Роспотребнадзора, в сфере легкой промышленности было проведено 30 плановых проверок. Выявлено, что 10% товаров, предназначенных для детей и подростков, реализовывалось с нарушениями.
Кумпилов поручил заместителю премьер-министра Адыгеи Вячеславу Сапиеву в рамках инвестиционной деятельности привлекать в республику крупных производителей отрасли. Кроме того, он предложил взаимодействовать с производителями известных брендов на базе индустриального парка в ауле Тахтамукай, а также активно сотрудничать с бизнес-сообществом из Турции.
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