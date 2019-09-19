В Адыгее создадут ветеринарную лабораторию

Об этом договорились в сентябре во время встречи главы Адыгеи Мурата Кумпилова и руководителя Южного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Игоря Окорокова.

В пресс-службе главы республики уточнили, что создание лаборатории продиктовано необходимостью проведения в республике оперативных исследований продукции животного и растительного происхождения, а также здоровья поголовья животных, качества семян и плодородия почв. Сейчас пробы продукции для исследований доставляют в лаборатории Краснодара или Кропоткина (Краснодарский край).

«Адыгея — аграрный регион. В секторе АПК переработка сельхозпродукции занимает значительный объем. Для нас важно, чтобы качество продуктов питания, производимых в республике, соответствовало современным нормам и требованиям. В рамках реализации национальных проектов эти вопросы приобретают крайне важное звучание. Уверен, что наше конструктивное взаимодействие будет являться стимулом для того, чтобы хозяйствующие субъекты региона поддерживали высокое качество своей продукции», — подчеркнул Кумпилов.

Предполагается, что лабораторию создадут в 2020 году в Майкопе на базе административного здания Южного межрегионального управления федеральной службы по ветеринарному и санитарному надзору, уточнили в минсельхозе Адыгеи.