В Краснодаре из-за ДТП встали трамваи

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 18 сентября машины после ДТП перекрыли движение трамваев

Авария произошла около 18:00 на пересечении улиц Шевченко и Ставропольской — там легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. По сообщениям очевидцев из соцсетей, из-за ДТП остановилось движение трамваев из центра.

Согласно онлайн карте на сайте КТТУ, около 19:00 трамваи возобновили движение.

Портал Юга.ру не смог получить оперативный комментарий о произошедшем, так как на горячей линии КТТУ не ответили на звонки.

ДТП Краснодар Общественный транспорт Трамвай

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