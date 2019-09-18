В Краснодаре из-за ДТП встали трамваи

Авария произошла около 18:00 на пересечении улиц Шевченко и Ставропольской — там легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. По сообщениям очевидцев из соцсетей, из-за ДТП остановилось движение трамваев из центра.

Согласно онлайн карте на сайте КТТУ, около 19:00 трамваи возобновили движение.

Портал Юга.ру не смог получить оперативный комментарий о произошедшем, так как на горячей линии КТТУ не ответили на звонки.