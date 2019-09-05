«Это закрытая группа, которая довольно неадекватно выносит решения». Дерипаска выразил недовольство судебной системой России

«Честно говоря, я не знаю того предпринимателя, которого устраивает российская судебная система. Много сделано, безусловно, это не беспредел 90-х, но когда в судах общей юрисдикции количество оправдательных приговоров — 2%, когда в судах коммерческих количество оправдательных договоров для предпринимателей, которые имеют с государством разбирательства, — примерно такой же процент, никакой национальной юрисдикции не будет», — резюмировал Дерипаска.

На Восточном экономическом форуме он рассказал, что работа российской судебной системы не устраивает предпринимателей.

По его мнению, перевод бизнеса в российскую юрисдикцию начинается с судей, однако эта система закрытая и необъективная.

«Если у нас 60% судей формируются из состава помощников судей и фактически секретарей, то это достаточно закрытая элитарная группа, которая не то что неадекватно оценивает, что происходит в экономике, но и неадекватно выносит решения», — считает он.

Дерипаска отметил, что судебная реформа решила бы часть этих проблем. Она ускорила бы экономический рост страны, пишет ТАСС.