Жителей Сочи предупредили о ливнях с грозами

В Сочи до конца дня 17 сентября синоптики прогнозируют местами сильный дождь и грозу

Жителям и гостям курорта порекомендовали принять меры предосторожности и сохранности своего имущества, а также воздержаться от отдыха вблизи водоемов, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. Ливни с грозами ожидаются на курорте до конца дня, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи. В случае происшествий необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

По данным краснодарского гидрометцентра, температура воды в Сочи 17 сентября составит 24 °С. Днем на курорте воздух прогреется до 20 °С.

Как сообщали Юга.ру, в ночь на 6 сентября после залпового ливня в Сочи два селя сошли на дороги в Хостинском районе.