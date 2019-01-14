В Краснодаре мужчина погиб, попав под трамвай — очевидцы

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре в районе перекрестка улиц Ставропольской и Шевченко произошло ДТП с участием трамвая, в результате которого, по словам очевидцев, погиб мужчина

Очевидцы сообщили, что пешеход попал под второй вагон трамвая № 6 и скончался на месте. Отмечается, что погибший был пьян.

В пресс-службе МУП «КТТУ» подтвердили факт ДТП. По данным управления, трамваи встали на этом участке в 18:29, движение в сторону ул. Воронежской и ул. Стасова до сих пор не восстановилось.

В пресс-службах УГИБДД и ГУ МВД по Краснодарскому краю инцидент не прокомментировали. В УМВД по Краснодару пообещали дать комментарий позже.

View this post on Instagram

UPD: очевидцы сообщают о гибели пострадавшего. Человек попал под трамвай на пересечении Ставропольской и Шевченко в районе 18:30. Его состояние пока неизвестно. Врачи скорой помощи, полиция, сотрудники МЧС уже прибыли на место происшествия. Трамваи стоят в сторону КубГУ. Новость обновляется. ___ Видео @russiakuban #россия_кубань #россия1 #вестикубань #кубань #краснодар #трамвай #авария #пострадавший #ктту #остановкадвижения #скораяпомощь

A post shared by «Россия. Кубань» online (@russiakuban) on

ДТП Краснодар Общественный транспорт
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Экс-руководителя СБ МВД по Адыгее судят за вымогательство взятки у подчиненного
В полиции Краснодара рассказали подробности ДТП с погибшим под трамваем мужчиной
Жителям Сочи предложили сдать новогодние елки для утепления вольеров с животными
Министр курортов Кубани Константиниди перешел в Управделами президента
В Майкопе поймали жителя Кубани, который делал закладку с героином
В Краснодаре мужчина погиб, попав под трамвай — очевидцы

Лента новостей

Статьи

Взрыв газа в многоэтажке в Шахтах. Главное

Статьи

Концерт Овсянкина, спектакль «Антоний и Клеопатра» в кино

И другие события Краснодара с 14 по 20 января

СК собирается передать в суд дело сочинского адвоката Беньяша

Его обвиняют в избиении полицейского

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале