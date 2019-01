View this post on Instagram

UPD: очевидцы сообщают о гибели пострадавшего. Человек попал под трамвай на пересечении Ставропольской и Шевченко в районе 18:30. Его состояние пока неизвестно. Врачи скорой помощи, полиция, сотрудники МЧС уже прибыли на место происшествия. Трамваи стоят в сторону КубГУ. Новость обновляется. ___ Видео @russiakuban #россия_кубань #россия1 #вестикубань #кубань #краснодар #трамвай #авария #пострадавший #ктту #остановкадвижения #скораяпомощь