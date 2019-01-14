В Краснодаре мужчина погиб, попав под трамвай — очевидцы
В Краснодаре в районе перекрестка улиц Ставропольской и Шевченко произошло ДТП с участием трамвая, в результате которого, по словам очевидцев, погиб мужчина
Очевидцы сообщили, что пешеход попал под второй вагон трамвая № 6 и скончался на месте. Отмечается, что погибший был пьян.
В пресс-службе МУП «КТТУ» подтвердили факт ДТП. По данным управления, трамваи встали на этом участке в 18:29, движение в сторону ул. Воронежской и ул. Стасова до сих пор не восстановилось.
В пресс-службах УГИБДД и ГУ МВД по Краснодарскому краю инцидент не прокомментировали. В УМВД по Краснодару пообещали дать комментарий позже.
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UPD: очевидцы сообщают о гибели пострадавшего. Человек попал под трамвай на пересечении Ставропольской и Шевченко в районе 18:30. Его состояние пока неизвестно. Врачи скорой помощи, полиция, сотрудники МЧС уже прибыли на место происшествия. Трамваи стоят в сторону КубГУ. Новость обновляется. ___ Видео @russiakuban #россия_кубань #россия1 #вестикубань #кубань #краснодар #трамвай #авария #пострадавший #ктту #остановкадвижения #скораяпомощь
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