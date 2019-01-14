В Краснодаре в районе перекрестка улиц Ставропольской и Шевченко произошло ДТП с участием трамвая, в результате которого, по словам очевидцев, погиб мужчина

Очевидцы сообщили, что пешеход попал под второй вагон трамвая № 6 и скончался на месте. Отмечается, что погибший был пьян.

В пресс-службе МУП «КТТУ» подтвердили факт ДТП. По данным управления, трамваи встали на этом участке в 18:29, движение в сторону ул. Воронежской и ул. Стасова до сих пор не восстановилось.

В пресс-службах УГИБДД и ГУ МВД по Краснодарскому краю инцидент не прокомментировали. В УМВД по Краснодару пообещали дать комментарий позже.